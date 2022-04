Charles Leclerc scippato a Viareggio: Rolex sparito mentre faceva selfie coi fan

Ha approfittato di un momento di distrazione il ladro che ha derubato Charles Lecrerc a Paquetta il 18 aprile, durante una gita a Viaraggio, in provincia di Lucca. Il pilota di F1 della Ferrari stava passeggiando nel quartiere Darsegna in compagnia di alcuni amici e del suo personal trainer, Andrea Ferrari, che è del posto. Un gruppo di fan si sarebbe avvicinato al pilota chiedendo un selfie, tra loro si nascondeva anche il ladro che ha approfittato del momento di festa per sfilare dal polso del pilota un Rolex in edizione limitata, del valore di diverse centinaia di migliaia di euro. Il ladro si è dato subito alla fuga. Leclerc e il suo allenatore non hanno potuto far altro che chiamare i carabinieri per sporgere denuncia. È stato poi Ferrari a mostrare il luogo in cui è avvenuto il fattaccio, una via completamente buia, poco adatta ai selfie ma per il ladro perfetta per lo scippo.

INSTAGRAM | La denuncia del personal trainer Andrea Ferrari nelle sue stories su Instagram

