Ucraina, Zelensky accusa Putin: «Ha rifiutato la tregua per la Pasqua ortodossa» – Il video

«La Russia ha rifiutato la proposta di una tregua per la Pasqua ortodossa». A dirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video pubblicato nella serata di oggi, 21 aprile, sui suoi profili Telegram e Facebook. La Pasqua ortodossa cade il prossimo 24 aprile. «Questo dimostra molto bene come i leader di questo Stato trattano davvero la fede cristiana», ha continuato Zelensky nel suo intervento, «tuttavia manteniamo la fiducia, la speranza nella pace, speranza che la vita batte la morte».

