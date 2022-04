Di Battista diventa prof di comunicazione politica: corso di tre ore a 39 euro per i candidati alle elezioni

L’ex grillino Alessandro Di Battista il 18 maggio terrà online un corso di comunicazione politica per i candidati alle elezioni amministrative 2022. Sarà in diretta dalle 18.30 su Google Meet, per tre ore, e al costo di 39 euro (ma solo per chi si iscrive entro il 27 aprile, poi – testualmente – «il prezzo salirà»; previsti anche sconti per i gruppi e comunque i posti sono limitati). Insomma, Dibba sale sulla “cattedra virtuale” e spiega a chi sogna di sfondare alle elezioni di giugno come fare e come prepararsi. Sul sito di Marco Venturini, consulente di comunicazione politica che pubblicizza questa iniziativa, si legge che Di Battista – «uno dei comunicatori più straordinari» del panorama italiano – «condividerà per la prima volta le sue conoscenze di comunicazione politica dando consigli ai candidati che parteciperanno al corso». Risponderà anche alle loro domande. Ma il programma del corso in cosa consiste? Diversi i punti che verranno affrontati il 18 maggio: come si scrive un comunicato stampa, come si organizzano le conferenze stampa e i contenuti per le tv. Ma anche come ci si prepara per un’intervista, come vincere eventuali dibattiti televisivi, come comunicare in modo coinvolgente nei comizi, come usare Facebook, Instagram e Youtube, quali contenuti postare e come crearli e infine anche come coinvolgere i volontari per volantinaggio o infopoint.

Foto in copertina da MARCOVENTURINI.ORG

