Il presidente del Consiglio europeo Michel sente Putin: «Aprire corridoi umanitari per la Pasqua ortodossa»

Già ieri, 21 aprile, Zelensky, in un video, aveva fatto sapere che la Russia aveva rifiutato la proposta di una tregua per la Pasqua ortodossa

«Ho chiesto l’apertura immediata di corridoi umanitari da Mariupol e dalle città assediate, in particolare in occasione della Pasqua ortodossa». Queste le parole del presidente del Consiglio europeo Charles Michel in un tweet dopo aver parlato, al telefono, con il presidente russo Vladimir Putin. Già ieri, 21 aprile, Volodymyr Zelensky, in un video pubblicato sui suoi social, aveva fatto sapere che la Russia aveva rifiutato la proposta di una tregua per la Pasqua ortodossa (che cade il prossimo 24 aprile). «Questo dimostra molto bene come i leader di questo Stato trattano davvero la fede cristiana», aveva concluso Zelensky.

Ucraina, Zelensky accusa Putin: «Ha rifiutato la tregua per la Pasqua ortodossa» – Il video – Open

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Ucraina, Zelensky accusa Putin: «Ha rifiutato la tregua per la Pasqua ortodossa» – Il video

Charles Michel, nel corso del colloquio telefonico con Putin (avvenuto alle 11 di stamattina), ha sottolineato «in maniera diretta» che l’Ue è «unità» nel suo «incrollabile» sostegno alla sovranità e all’integrità dell’Ucraina e ha «dettagliato i costi delle sanzioni europee per Mosca». Lo si apprende da fonti europee. Michel ha chiesto a Putin anche di «avere in maniera urgente un contatto diretto con il presidente ucraino, come chiesto dallo stesso Zelensky». Inoltre il presidente del Consiglio Ue ha spiegato al presidente russo la sua visione sugli errori di calcolo e sulle perdite della Russia nella guerra. Il suo obiettivo resta quello di bucare il vuoto di informazione che potrebbe esserci attorno a Putin. Michel avrebbe anche ribadito l’inaccettabilità della guerra della Russia che apre, di fatto, una faglia nel diritto internazionale.

Leggi anche: