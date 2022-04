Altri due generali russi uccisi, l’annuncio di Kiev: «Un terzo è ferito grave». Salgono a 17 gli alti ufficiali di Mosca morti in Ucraina

Il ministero della Difesa ucraino ha annunciato di aver ucciso altri due generali russi, dopo un attacco vicino a Cherson. Un terzo alto ufficiale di Mosca sarebbe invece rimasto ferito in modo grave, come riporta il Guardian. Stando ai conteggi delle fonti internazionali, i generali russi finora morti sul campo di battaglia in Ucraina sono saliti a 17 dall’inizio dell’invasione il 24 febbraio scorso. I due generali di cui è stata annunciata la morte oggi 23 aprile sarebbero rimasti vittime di un attacco dell’esercito ucraino messo a segno ieri a un posto di comando russo vicino a Cherson.

