25 Aprile, tensione al corteo di Milano. Letta contestato: «Servo della Nato». Fischi anche alla Brigata ebraica

Quello di quest’anno non è un corteo del 25 aprile come tutti gli altri. Con lo scoppio della guerra in Ucraina lo scorso 24 febbraio e con il conseguente invio di armi da parte della Nato, e quindi anche dell’Italia, alle truppe di Zelensky, il fronte degli antifascisti si è spaccato. E puntualmente, oggi 25 aprile, poco dopo l’inizio della manifestazione sono arrivate le prime tensioni. Protagonista, il segretario del Pd Enrico Letta, contestato al grido di «Letta servo della Nato», «Fuori i servizi della Nato dal corteo» da alcuni manifestanti. Letta si trova nello spezzone dei Dem che hanno aderito alla manifestazione nazionale di Milano.

Tra i primi a difendere il segretario del Pd proprio il presidente nazionale di Anpi, Gianfranco Pagliarulo, che si era detto contrario all’invio di armi e che era stato bacchettato anche dai Democratici per alcuni post social risalenti a diversi anni fa in cui difendeva la linea russa sulla Crimea: «È un grave errore perché queste cose il 25 aprile non servono mai. Anche quando ci sono posizioni diverse bisogna evitare che su singoli fatti si perda la bussola di una posizione unitaria. Non può essere che comune l’obiettivo della pace in una situazione così grave come quella dell’Ucraina e dell’Europa», ha detto.

Le tensioni hanno riguardato anche la Brigata ebraica, accanto alla quale ha scelto di sfilare Forza Italia. Lo spezzone si trovava tra Porta Venezia e via San Damiano. «Fuori l’Italia dalla Nato» hanno urlato a più riprese ai lati del corteo tra la folla e poi all’incrocio con la Circonvallazione. A contestare la Brigata, secondo l’agenzia Ansa, lo stesso gruppo che se l’era presa col Pd, apostrofato come «partito guerrafondaio»: «Niente soldi alle armi – urlano i manifestanti – niente tagli a scuola e sanità». La manifestazione è partita da corso Venezia angolo via Palestro, e si concluderà in piazza Duomo. Sul palco, oltre al sindaco Beppe Sala, dovrebbe esserci anche il ministro della Salute Roberto Speranza. Prenderanno la parola anche due cittadine ucraine. Alla manifestazione hanno aderito dal Pd, al M5s, oltre a centri sociali e realtà antagoniste del gruppo «Milano contro la guerra»: proprio da queste aree sono attese tensioni anche durante il resto della manifestazione.

