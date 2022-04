Coronavirus, 24.878 casi e 93 morti. Il tasso di positività è al 17,9%

Stabili i ricoveri in terapia intensiva. I guariti e i dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 26.738

Il bollettino del 25 aprile 2022

Sono 24.878 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi, 25 aprile. Ieri, l’incremento era stato di +56.263. Le vittime sono 93, contro le 79 di ieri. Il totale dei deceduti così sale a162.781. Stando all’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile, il numero di attualmente positivi è di 1.242.600, contro i 1.244.149 di ieri.

La situazione negli ospedali

I ricoverati negli ospedali italiani sono 10.050 ,ieri 9.895 (+155) mentre in terapia intensiva si segnalano stabili 416 pazienti. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 26, ieri 34. I dimessi e i guariti nelle ultime 24 ore sono stati 26.738 mentre in isolamento domiciliare si trovano 1.232.134 persone.

Tamponi e tasso di positività

I tamponi eseguiti nell’ultima giornata sono 188.803 contro i 326.211 di ieri. Il tasso di positività oggi è del 17,9%, ieri del 17,2% (+0,7).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: