A Pechino test anti-Covid per altri 20 milioni di cittadini: presto un nuovo lockdown?

L’amministrazione di Pechino ha avviato oggi i test di massa anti-Covid in altri 10 distretti della città, in aggiunta a quello centrale di Chaoyang, puntando alla copertura di circa 20 dei suoi 23 milioni di residenti totali. In città si teme un prossimo lockdown rigido come quello ancora operativo a Shanghai, il peggior focolaio della Cina. La Capitale ha reso noto di aver accertato lunedì altri 32 contagi di Covid-19, più un asintomatico, in base ai dati della Commissione sanitaria municipale. A Shanghai, con 52 nuovi decessi, le infezioni sono scese a 17 mila (dalle circa 19.500 di domenica), di cui 1.661 confermate e 15.319 asintomatiche.

