Le immagini dei droni mostrano la cittadina di Novotoshkivka rasa al suolo – Il video

Un video girato con alcuni droni mostra la piccola città di Novotoshkivka, nell’Ucraina orientale, rasa praticamente al suolo. La Cnn ha geolocalizzato e confermato l’autenticità del video. I separatisti sostenuti dai russi sostengono che gli ucraini lo abbiano distrutto quando si sono ritirati dalle loro posizioni nel villaggio. Serhiy Hayday, l’amministratore regionale di Lugansk, ha confermato che le forze ucraine si sono ritirate, ma ha affermato che sono stati i russi a decimare il villaggio attraverso ripetuti attacchi aerei. «Purtroppo, a Novotoshkivka non ci sono quasi più case. Le nostre truppe si sono ritirate un po’, ma non molto, perché non c’era più niente a cui aggrapparsi, non c’era nessun posto dove tenere la difesa», ha sostenuto.

