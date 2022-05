Kiev: «Due motovedette russe distrutte dal drone Bayraktar all’Isola dei Serpenti» – Il video

Il comandante in capo delle forze armate ucraine, il generale Valery Zaluzhny, ha fatto sapere che l’esercito ha distrutto questa mattina all’alba due motovedette russe classe Raptor vicino all’Isola dei Serpenti. «Il drone da combattimento Bayraktar funziona. Insieme per la vittoria!», ha aggiunto Zaluzhny. I droni Bayraktar sono stati forniti a Kiev dalla Turchia e sono già stati impiegati in diversi conflitti, tra cui quello in Siria, in Iraq, in Etiopia, in Azerbaijan, e dall’Ucraina stessa per combattere i separatisti filorussi nella regione orientale del Donbass.

Leggi anche: