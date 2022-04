Guterres in Ucraina: «I civili pagano il prezzo più alto della guerra». Oggi l’incontro con Zelensky

Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ieri ha annunciato di aver raggiunto l’Ucraina dopo aver fatto visita a Mosca, con l’obiettivo di rafforzare il supporto umanitario e aiutare l’evacuazione dei civili. La prima tappa di Guterres è stata Borodianka, una delle cittadine più colpite dall’invasione russa, che ha subito una «distruzione che è inaccettabile nel XXI sec», ha commentato il Segretario generale dell’Onu. «Quando vedo questi palazzi distrutti dalla guerra, immagino la mia famiglia, mia nipote nel panico e in fuga», ha aggiunto al cospetto di 5 palazzi di 10 piani parzialmente crollati e bruciati. Guterres ha poi sostato nella città di Bucha, facendo visita alla Chiesa ortodossa di Sant’Andrea: nei pressi dell’edificio, dopo il ritiro dei russi, sono stati trovati decine di cadaveri. La terza tappa del suo percorso è stata Irpin: parlando davanti agli edifici distrutti dai bombardamenti, Guterres ha ribadito che «i civili pagano il prezzo più caro della guerra. Questo va ricordato in ogni parte del mondo». Ha poi rivolto un appello a Mosca perché cooperi con la Corte penale internazionale dell’Aja sui possibili crimini di guerra commessi in Ucraina.

Gli esiti del colloquio con Mosca

Ulteriori dettagli sull’andamento dei colloqui precedentemente avvenuti con il Cremlino sono offerti dal Segretario generale dell’Onu in un’intervista alla Cnn: «Putin concorda in linea di principio sulla necessità» di evacuare i civili verso i territori controllati dal governo di Kiev, ha rassicurato, aggiungendo di essere «anche in contatto con il governo dell’Ucraina» con l’obiettivo di creare «una situazione in cui nessuno può incolpare l’altra parte per le cose che non accadono». Tuttavia, Guterres ammette che questi colloqui hanno un effetto limitato sulle sorti del conflitto: «La guerra non finirà con le riunioni. La guerra finirà quando la Federazione Russa deciderà di finirla e quando ci sarà la possibilità di un accordo politico serio». Dopo aver parlato con Vladimir Putin, oggi Guterres incontrerà il leader di Kiev Volodymyr Zelensky.

Il tweet della rappresentante dell’ONU in Ucraina

Osnat Lubrani, che rappresenta le Nazioni Unite in Ucraina, sul suo profilo Twitter ha aggiunto: «L’Onu è pienamente mobilitata per aiutare a salvare vite ucraine e per assistere i bisognosi». A questo proposito, «Antonio Guterres è arrivato in Ucraina per incontrare il presidente Zelensky. Su sua richiesta, vado a Zaporizhzhia per preparare un tentativo di evacuazione da Mariupol».

The SG @antonioguterres has arrived in Ukraine to meet President Zelensky. At his request, I am going to Zaporizhzhia to prepare for hopeful evacuation from Mariupol.

The UN is fully mobilized to help save Ukrainian lives and to assist those in need. pic.twitter.com/vPZ1yYKxwi — Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) April 28, 2022

