Il Segretario generale dell’Onu Guterres a Kiev: «Garantire l’evacuazione dei civili»

«Sono arrivato in Ucraina dopo aver visitato Mosca», ha annunciato il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in un tweet. «Continueremo il nostro lavoro per rafforzare il supporto umanitario», scrive, «e garantire l’evacuazione dei civili dalle zone di conflitto» perché «prima finisce questa guerra, meglio è, per il bene dell’Ucraina, della Russia e del mondo». Ieri Guterres ha avuto un incontro di un’ora con il presidente russo Vladimir Putin per la prima volta dall’inizio del conflitto in Ucraina. Il faccia a faccia è stato preceduto da un incontro con il ministro degli Esteri Sergej Lavrov, in cui Guterres ha chiesto un «cessate il fuoco». Putin ha detto di riconoscere l’importanza dell’Onu, ma ha definito come vincolante per ogni decisione un accordo su Donbass e Crimea.

