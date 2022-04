Putin a Guterres: «Senza Crimea e Donbass accordo impossibile. A Bucha una messinscena: sappiamo chi è stato» – Il video

«Senza un accordo sulla Crimea e sul Donbass non è possibile firmare garanzie di sicurezza sull’Ucraina» ha detto Vladimir Putin nell’incontro con il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. «I colloqui vanno avanti», ha detto il presidente russo nel primo vertice con il capo dell’Onu dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina del 24 febbraio scorso. Guterres ha detto al presidente: «Qualsiasi regola stabilita deve esserlo con il consenso della comunità internazionale e nel rispetto del diritto internazionale». Ha poi aggiunto che questa situazione «deve essere risolta con strumenti stabiliti dallo statuto dell’Onu». A proposito degli orrori emersi da Bucha dopo il ritiro delle truppe russe, il capo del Cremlino ha ribadito che: «l’esercito russo non ha nulla a che fare con quello che è avvenuto. Sappiamo chi ha messo in scena questa provocazione a Bucha». Il presidente Putin si è espresso anche sulla situazione nella città portuale di Mariupol dichiarando che si sarebbero «arresi oltre 1.300 ucraini». Con riferimento all’acciaieria ha detto che «è totalmente isolata e le azioni di combattimento non si svolgono lì». Ha poi commentato che se le truppe ucraine «non liberano i civili dall’impianto si comportano come terroristi». Inoltre, il capo del Cremlino ha dichiarato che il suo Paese è disposto a far «verificare alla Croce Rossa e ai rappresentanti dell’Onu il trattamento dei prigionieri di guerra ucraini».

Leggi anche: