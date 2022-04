La Cnn: «Un video mostra i soldati russi sulla strada di Bucha disseminata di cadaveri di civili»

La Cnn ha ottenuto un video girato da un drone in cui si vedono i veicoli dei soldati russi che girano per le strade di Bucha disseminate di cadaveri di civili. Il filmato è stato geolocalizzato dall’emittente, che ne conferma l’autenticità. Le immagini sono state girate tra il 12 e il 13 marzo. La persona che ha girato le immagini non viene nominata per tutelare la sua incolumità. Nel video del 13 si vede un veicolo militare russo fermo a un incrocio. La Cnn dice che i tre corpi che si vedono in fondo alla strada sono gli stessi mostrati nel video del primo aprile sulla strage di Bucha e dalle immagini di Maxar datate 18 marzo rivelate dal New York Times all’inizio del mese.

Un altro filmato girato attraverso un drone sempre il 13 marzo mostra un veicolo militare che va verso alcuni dei corpi. Altre immagini mostrano soldati russi intorno a un veicolo militare parcheggiato fuori da una casa in fondo alla strada in cui si trovano i corpi. La Cnn ha chiesto – senza ottenerla – una replica al ministero della Difesa russo, visto che Mosca ha sempre affermato che le stragi di civili siano avvenute dopo l’abbandono della città da parte delle forze di Putin. Secondo l’emittente televisiva americana questi video sono la prima prova che i veicoli russi si trovavano a operare nelle strade disseminate di corpi di civili uccisi prima dell’arrivo degli ucraini.

Immagine di copertina da: Cnn

