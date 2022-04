Durante la conferenza stampa congiunta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e del Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres in vista a Kiev, la capitale è stata teatro di violente esplosioni. A causarle sarebbe stato un attacco missilistico, che ha colpito una zona vicina all’ambasciata britannica. Secondo i servizi di emergenza ucraini, è stato colpito anche un edificio residenziale. L’attacco, ha detto Guterres, «mi ha scioccato. Non perché ci fossi io, ma perché Kiev è una città sacra sia per gli ucraini che per i russi». Il sindaco della città Vitali Klitschko ha commentato: «Raid russi hanno colpito Kiev durante la visita del segretario generale dell’Onu Guterres». A intervenire è stato anche il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba: «La Russia ha colpito Kiev con missili cruise. Con questo efferato atto di barbarie la Russia dimostra ancora una volta il suo atteggiamento nei confronti dell’Ucraina, dell’Europa e del mondo». Sul posto sono arrivati militari, polizia e almeno due ambulanze.

