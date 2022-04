La CNN ha pubblicato la foto di un hotel serbo spacciandolo per ucraino? No! Un pessimo fotomontaggio

Circola lo screenshot di un presunto tweet della CNN che avrebbe pubblicato la foto di un albergo serbo spacciandolo per ucraino. A diffondere lo screenshot è stato il canale Telegram di SocialTv Network (una conoscenza di Open Fact-checking, ne parliamo qui e qui).

Per chi ha fretta

Viene diffuso lo screenshot di un presunto tweet della CNN contenente una notizia falsa su un albergo bombardato in Ucraina.

In realtà, la foto dell’albergo è quella di un hotel della Serbia.

Lo screenshot non riporta un vero tweet della CNN. Si tratta di un fotomontaggio che non rispetta nemmeno le proporzioni e gli allineamenti del social network.

Analisi

Ecco un esempio di come sta circolando in Italia lo screenshot falso attribuito alla CNN:

Ecco lo screenshot del post pubblicato via Telegram nel canale di SocialTv Network:

L’hotel ucraino Mir, che, secondo i giornalisti della Cnn, è stato spietatamente bombardato dalle forze armate russe. Oh no, aspetta. Questa è la località serba Zvonachka-Banya, in attesa di ricostruzione. A proposito, stanno cercando un investitore. Inviamo alla CNN un ringraziamento per l’annuncio

Ecco lo screenshot del tweet attribuito alla CNN:

Non riguarda l’Ucraina

Partiamo da un fatto: la fotografia riguarda un albergo chiamato Mir che si trova a Babušnica (Serbia). Una foto simile la troviamo pubblicata in un blog nel 2010:

Il falso tweet

L’account Twitter è corretto, si tratta veramente del profilo CNN Breaking News (@cnnbrk), ma non risultano tweet con quella foto e quel testo. Il motivo è semplice: lo screenshot è un fotomontaggio. Prendiamo da esempio un tweet del profilo sul giocatore del Paris Saint-Germain Lionel Messi:

Confrontiamolo con lo screenshot condiviso da SocialTv Network e diffuso online dal mese di marzo 2022. Solo per far combaciare logo e nome del profilo ci rendiamo conto che le dimensioni non corrispondono.

C’è di più. Lo screenshot diffuso riporta diversi errori, a partire dalla dimensione dell’immagine dell’albergo. Abbiamo modificato il tweet su Lionel Messi inserendo il testo del tweet falso e cercando di farli combaciare, ma tutto risulta molto anomalo e non conforme.

Ecco gli errori dello screenshot falso, i quali ci permettono di comprendere che si tratta di un fotomontaggio di bassa qualità. Innanzitutto, la foto profilo non è in linea con il testo e la foto, così come lo stesso testo non è allineato con la prima riga, al contrario del vero tweet sul calciatore che abbiamo preso da esempio.

Conclusioni

Si tratta di un falso screenshot di un tweet attribuito al profilo Twitter ufficiale della CNN Breaking News. L’immagine è stata creata appositamente con un programma di fotoritocco, ignorando del tutto le proporzioni e gli allineamenti tipici del social network.

