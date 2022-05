Monza, 18enne accoltellato alla schiena nella zona della movida: è in gravi condizioni

Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio in via Bergamo a Monza, una delle zone della movida più frequentate della città. Il giovane ha riportato ferite importanti alla schiena ed è stato subito trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Sul posto, insieme ai soccorritori, è intervenuta Polizia di Stato.

