L’Ucraina: «L’esercito russo ha distrutto con un missile un silos per il grano» – Il video

In questo video pubblicato da Nexta su Twitter si mostra un attacco missilistico russo contro un silos per il grano nella regione di Dnipropetrovsk (nell’est dell’Ucraina) che ha distrutto la struttura. L’attacco è stato confermato dal capo dell’amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, su Telegram. «Un altro attacco missilistico nel distretto di Synelnykove. Il missile ha colpito il silo, distruggendo il deposito di grano», ha detto Reznichenko. Secondo le prime informazioni non risultano vittime. Per il rappresentante del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite Martin Frick quasi quattro milioni e mezzo di tonnellate di grano sono bloccate nei porti ucraini a causa della chiusura delle rotte marittime dovute all’invasione militare russa. A marzo, l’Onu ha registrato un aumento record dei prezzi dei generi alimentari che non si verificava dal 1990. Fonti ucraine hanno denunciato il furto di attrezzature agricola a Melitopol.

