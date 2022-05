David di Donatello, Swamy Rotolo miglior attrice a 17 anni. Silvio Orlando vince come miglior attore protagonista

La 67° edizione dei David di Donatello è guidata da Carlo Conti e Drusilla Foer, reduce dal Festival di Sanremo dove ha collezionato consensi sia dal pubblico che dalla critica. In programma nella scaletta ci sono 25 premi divisi per varie categorie, senza contare i David alla Carriera e due David Speciali. Il premio come miglior attrice protagonista è andato a Swamy Rotolo, attrice di 17 anni che ha recitato nel lungometraggio A Chiara, diretto da Jonas Carpignano. Il premio come miglior protagonista invece è stato assegnato a Silvio Orlando, per Aria Ferma di Leonardo Di Costanzo. Premiato anche Manuel Agnelli per La profondità degli abissi, canzone originale di Diabolik. Sul palco sono saliti i Me contro te, duo di youtuber da oltre otto miliardi di visualizzazioni che ha vinto il David dello spettatore.

I vincitori dei David di Donatello

Miglior attrice protagonista: Swamy Rotolo per A Chiara

Swamy Rotolo per A Chiara Miglior attore protagonista: Silvio Orlando per Aria Ferma

Silvio Orlando per Aria Ferma Miglior attore non protagonista: Eduardo Scarpetta per Qui rido io

Eduardo Scarpetta per Qui rido io Miglior attrice non protagonista : Teresa Saponangelo per È stata la mano di Dio

: Teresa Saponangelo per È stata la mano di Dio Miglior scenografia: Massimiliano Sturiale e Ilaria Fallacara Freaks Out

Massimiliano Sturiale e Ilaria Fallacara Freaks Out David dello spettatore: Me contro te

Me contro te David speciale: Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli Miglior esordio alla regia: Laura Samani per Piccolo corpo

Laura Samani per Piccolo corpo Migliori costumi: Ursula Patzak per Qui rido io

Ursula Patzak per Qui rido io Miglior sceneggiatura originale: Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella per Aria Ferma

Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella per Aria Ferma Miglior autore della fotografia: Daria D’Antonio per È stata la mano di Dio e Michele D’Attanasio per Freaks Out

Daria D’Antonio per È stata la mano di Dio e Michele D’Attanasio per Freaks Out Miglior canzone originale: Manuel Agnelli per La profondità degli abissi del film Diabolik

