Stefania Pivetta di 56 anni e la figlia Giulia di 16 anni sono state ritrovate morte in via Torino a Samarate, in provincia di Varese. L’altro figlio 23enne, Nicolò, è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale di Varese. A dare l’allarme i vicini di casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118. Anche il marito della donna sarebbe stato portato all’ospedale di Busto Arsizio. Ma secondo l’agenzia di stampa Ansa, su di lui si concentrano i sospetti degli inquirenti: l’uomo, di 57 anni, Alessandro Maja, secondo una prima ricostruzione, nella notte avrebbe impugnato un martello e colpito tutta la sua famiglia, uccidendo la moglie e la figlia, per poi scagliarsi contro il figlio maggiore. Successivamente, secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, avrebbe tentato di darsi fuoco. Al momento l’uomo si trova all’ospedale di Varese sotto strettissima sorveglianza. I carabinieri stanno indagando per ricostruire i dettagli dell’accaduto.

