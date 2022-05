Torna la commissione Dupre, stavolta contro la Nato e le armi all’Ucraina: «No all’economia di guerra»

La commissione Dupre (Dubbio e Precauzione) è stata convocata per domani 7 maggio, alle ore 10, a Milano. Si tratta della commissione a cui prendono parte, tra i tanti, Massimo Cacciari, Carlo Freccero e Ugo Mattei, e che inizialmente dava voce al popolo dei contrari al Green pass e ai vaccini. Oggi, invece, riunisce quanti si dicono contrari all’invio di armi alle truppe ucraine o più in generale chi sposa una narrazione alternativa sulla guerra in corso. Domani era atteso anche Yanis Varoufakis, ex ministro greco dell’Economia, che aveva criticato la Nato e gli Usa i quali, sempre secondo lui, avrebbero «fuorviato i governi ucraini spingendoli allo scontro con Mosca». E, invece, a quanto pare, non ci sarà alcun collegamento dalla Grecia: con una mail, Varoufakis ha declinato l’invito dicendosi «irritato» per essere stato «sfruttato in questo modo», dunque per essere stato associato alla galassia antivaccinista e filo-putiniana d’Italia.

L’ex ministro dell’Economia del primo governo Tsipras, in un’intervista a La Stampa, ha smentito la sua adesione all’iniziativa: «È una fake news, non ho mai accettato di andare a quell’evento». Ma le cose sarebbero andate diversamente, secondo Repubblica. L’ex ministro, in un primo momento, senza sapere di cosa si trattasse davvero, aveva accettato, salvo poi fare dietrofront. Il titolo dell’incontro di domani è «Dopo il governo della pandemia, l’economia di guerra?». Confermata la presenza di Massimo Cacciari, Ugo Mattei e Giuseppe Mastruzzo; non ci saranno, invece, né Alessandro Orsini né Carlo Freccero. Quest’ultimo non potrà essere presenti per altri impegni. Nessuna rottura, insomma.

A sollevare un polverone, nel corso della precedente riunione della commissione, erano stati proprio loro due, Freccero e Orsini. Quest’ultimo si era definito un «guerriero intellettuale», «forgiato nella lotta» e sotto attacco dei «poteri forti»; Freccero, invece, aveva detto (suscitando polemiche su polemiche): «Esiste un materiale prodotto ad hoc a scopo propagandistico di cui conosciamo l’esistenza, ne è un buon esempio il bombardamento all’ospedale pediatrico con l’influencer incinta, successivamente dichiarata morta e ricomparsa poco dopo in un’altra storia. Ma già nelle altre guerre avevamo precedenti di ogni tipo, dai falsi salvataggi dei caschi bianchi in Siria ai filmati dell’Isis girati in studio».

Leggi anche: