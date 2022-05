Accoltellato un 27enne in corso Buenos Aires a Milano: aggressione in piena notte, è grave

Un ragazzo di 27 anni è stato accoltellato nella notte tra il 7 e l’8 maggio da due coetanei a Milano in corso Buenos Aires a Milano, una delle vie dello shopping e della movida più frequentate della città. Il 27enne è stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione della Polizia, il ragazzo stava camminando lungo il corso poco dopo l’una di notte, quando due sconosciuti, apparentemente suoi coetanei, lo avrebbero aggredito senza alcun motivo chiaro, secondo quanto riferito dalla vittima. Il 27enne è stato colpito con un pugno e poi con due coltellate, una al fianco sinistro e un’altra nel basso addome. I due aggressori sarebbero poi scappati, lasciando il ragazzo ferito a terra. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti.

