«Nelle vostre mani il sangue di migliaia di ucraini»: l’attacco hacker alle tv russe nel giorno della parata – Il video

Un fatto che si è verificato in un giorno importantissimo per la Russia, quello della parata militare del 9 maggio in cui ha parlato anche il presidente russo Putin

Un messaggio contro la guerra nelle descrizioni. Così si presentano i grandi canali della tv russa Channel One, Rossiya-1 e NTV-Plus oggi 9 maggio nel corso della parata militare in cui ha parlato il presidente russo Vladimir Putin. Lo riporta anche la Bbc. Il nome dei programmi è stato cambiato in «Nelle tue mani c’è il sangue di migliaia di ucraini e delle loro centinaia di bambini assassinati. La tv e le autorità mentono. No alla guerra», si legge. Un vero e proprio attacco hacker alle tv nazionali in un giorno importantissimo per la Russia. Sulla pagina dei programmi, al posto del nome di ogni programma, accanto all’orario, il messaggio: «Sulle vostre mani vi è il sangue di migliaia di ucraini e delle centinaia di loro figli uccisi. Le televisioni e le autorità stanno mentendo. No alla guerra».

Foto in copertina da NEXTA

