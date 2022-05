Il presidente e la premier della Finlandia: «Aderiamo alla Nato al più presto possibile»

Il presidente della Finlandia Sauli Niinistö e la prima ministra Sanna Marin hanno affermato in una dichiarazione congiunta che il paese deve presentare domanda per far parte dell’alleanza militare della Nato. «La Finlandia deve fare domanda per l’adesione alla NATO senza indugio», hanno affermato Niinisto e Marin in una dichiarazione congiunta riportata da Reuters. La Finlandia, che condivide un confine di 1.300 km (810 miglia) con la Russia, è rimasta finora al di fuori del Trattato del Nord Atlantico per mantenere relazioni amichevoli con il suo vicino. «Ci auguriamo che i passi ancora necessari per prendere questa decisione vengano fatti rapidamente entro i prossimi giorni», fanno sapere adesso il presidente e la premier. L’agenzia di stampa Reuters scrive che l’opinione dei finlandesi sulla Nato è cambiata dopo “l’operazione speciale” della Russia in Ucraina. Il sostegno all’adesione è salito a numeri record negli ultimi mesi: l’ultimo sondaggio dell’emittente pubblica YLE dava un consenso intorno al 76%, mentre soltanto il 12% si dichiara apertamente contrario. L’entrata della Finlandia della Nato potrebbe spingere anche la Svezia a prendere rapidamente una decisione favorevole.

Il ministro degli Esteri finlandese, Pekka Haavisto, in audizione alla commissione Affari Esteri del Parlamento europeo, ha invece dichiarato che «la nostra adesione rafforzerebbe la stabilità della regione del Mar Baltico, del Nord dell’Europa e rafforzerebbe anche la Nato se la Finlandia diventasse un futuro alleato. La Finlandia ha credenziali solide, democratiche che rispettano i criteri di adesione della Nato e ha una forte e credibile difesa nazionale interoperabile con quella della Nato». Secondo Haavisto «la Finlandia porterà un valore aggiunto alla Nato. Abbiamo 280 mila soldati operativi, abbiamo una riserva di 900 mila soldati. Abbiamo una flotta che siamo pronti a sostituire con sei F35 ordinati di recente».

Foto copertina: Juhani Kandell/The Office of the President of the Republic of Finland

