Nuova scossa a Firenze, terremoto di magnitudo 3.7. La terra trema ancora a Impruneta

Ancora una scossa di terremoto a Firenze, dove l’Ingv ha rilevato in via provvisoria un sisma di magnitudo tra 3.5 e 4 alle 23.12. Il dato rivisto pochi minuti dopo è stato stabilizzato a magnitudo 3.7 con epicentro a Impruneta e una profondità di appena 8 km. Lo scorso 3 maggio l’Ingv aveva registrato due importanti scosse sopra la magnitudo 3, anche in quell’occasione con epicentro a Impruneta. La scossa era stata comunque avvertita anche nelle province di Prato e Siena.

