EUth Debate 22, oggi la finale del Campionato giovanile. Gli studenti si sfidano sulla Difesa comune europea

Francia, Germania, Italia e Spagna dovrebbero promuovere una cooperazione rafforzata per la politica estera e di difesa comune? È questa la domanda al centro della gara finale del Campionato Giovanile Italiano di Debate 2021/2022. L’iniziativa della Società Nazionale Debate Italia (Sndi), realizzata con il sostegno e l’alto patrocinio del Parlamento europeo e il patrocinio della Commissione europea, coinvolge squadre di studenti da tutta Italia sui temi più urgenti del presente. La Rete Nazionale We Debate – nata nel 2013 – mette insieme più di 180 scuole che hanno assunto il Debate come pratica didattica. Quest’anno, la mozione da cui partiranno le squadre finaliste sarà la difesa comune: i team dovranno sfidarsi presentando posizioni opposte e risultare più convincenti davanti alla giuria, così da aggiudicarsi il titolo di Campione italiano giovanile di Debate 2022. Sia la gara finale che il talk giornalistico che la precede – moderato da noi di Open – si svolgono all’Auditorium della Iulm di Milano.

