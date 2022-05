Musk vuole svelare l’algoritmo di Twitter: «L’open source è l’unica strada per ottenere la fiducia degli utenti»

Per il numero di smentite, annunci, cambi di programma e sparate di ogni foggia, sembra che più che un social network Elon Musk abbia pagato a caro prezzo la possibilità di restare sempre in posizioni dignitose nelle home page dei giornali. Dopo le accuse sulla percentuale degli account fasulli, per Musk più alta del 5 per cento, e quelle sull’accordo di riservatezza, ora l’autoproclamato Tecnoking sta mettendo in dubbio il funzionamento dell’algoritmo che regola il social network. Con un tweet, che da solo ha superato i 400 mila like, ha scritto a tutti di attivare la versione Latest tweers sui loro account, così da impedire all’algoritmo di selezionare al posto nostro i tweet che compaiono sulla home page. Un piccolo tutorial che Musk accompagna con un giudizio: «Siete manipolati dall’algoritmo in modi che neanche potete immaginare». Al tweet ha risposto anche Jack Dorsey, uno dei fondatori della piattaforma: «L’algoritmo di cui hai parlato è disegnato per non farti perdere tempo quando sei via per un po’».

Per Musk la direzione da seguire è semplice: l’open source. I codici open source sono quelli che qualsiasi utente può consultare per verificare il loro funzionamento. Ovviamente si tratta di un linguaggio per iniziati: chi non ha competenze informatiche si troverà davanti a strisce di parole e numeri buone per al massimo per qualche sfondo accattivante sullo smartphone. Dopo aver accusato Twitter di usare un algoritmo che manipola gli utenti, Musk ha detto: «E non penso nemmeno ai bug che potrebbero esserci nel codice. L’open source è la strada per risolvere sia la fiducia degli utenti che l’efficacia dell’algoritmo».

I software open source

Open source non vuol dire licenza libera. I software rilasciati con questa definizioni non possono essere tagliati e copiati in libertà ma sono comunque legati a tutte le regole del copyright. La differenza è che possono essere controllati dagli utenti. I prodotti più noti di questo settore sono quindi accompagnati da community che si occupano di tenere monitorato ogni aggiornamento. Fra gli esempi più famosi ci sono il motore di ricerca Mozilla Firefox e il pacchetto di software che si chiama Libre Office, una rete che permette di avere servizi simili a quelli di Microsoft Office.

