Tonga, eruzione da record. Gli scienziati: «Esplosione più forte di qualsiasi test di bomba atomica» – Il video

L’eruzione del vulcano Tonga accaduta il 15 gennaio scorso è stata confermata dagli scienziati come la più grande esplosione mai registrata nell’atmosfera dalla strumentazione moderna. I calcoli diffusi da due articoli scientifici pubblicati sulla rivista Science dimostrano come l’eruzione avvenuta nella piccola isola nel sud del Pacifico sia stata molto più potente «di qualsiasi altro evento vulcanico del ventesimo secolo» e addirittura «più grande di qualsiasi test di bombe atomiche condotte dopo la Seconda guerra mondiale». L’unico episodio che gli scienziati riescono ad accostare all’eruzione di Tonga è quella del Krakatoa in Indonesia nel 1883 con più di 30mila vittime. L’esplosione del 2022 ha provocato ripetuti tsunami e numerosi villaggi distrutti, ma per fortuna nessuna vittima. «Tonga è stato un evento globale , proprio come Krakatoa, i sistemi di osservazione hanno registrato qualcosa che era davvero senza precedenti ne dati moderni», ha detto alla Bbc lo scienziato Robin Matoza della California University.

