Calciomercato, Mbappé a un passo dal Real Madrid. I media spagnoli: «Accordo concluso tra il giocatore e i blancos»

Kylian Mbappé è sempre più vicino al Real Madrid. Eletto il miglior giocatore della Ligue 1, l’attaccante del Paris Saint Germain poche ore fa aveva detto a proposito del suo futuro: «Non posso dire molto, questo non è il momento giusto ma la mia decisione è quasi fatta. Annuncerò ufficialmente la mia scelta sul futuro prima di andare in ritiro con la nazionale francese a giugno». Il Real Madrid da tempo è sulle tracce del giocatore. «L’annuncio di Mbappè al Real Madrid arriverà prima che la squadra di mister Ancelotti giochi la finale di Champions League. Conto alla rovescia iniziato», ha scritto su Twitter il giornalista sportivo Alessandro Alciato. Le voci in realtà si erano rincorse già nelle ultime settimane: le notizie trapelate parlavano di un accordo verbale con il club spagnolo che già da diverso tempo ha cominciato a corteggiare il talento francese.

La conferma di Marca

Ancora nulla di definitivo o di ufficiale ma lo stesso Mbappé, ricevendo il premio del migliore giocatore della Ligue 1, ha definito l’accordo misterioso «quasi fatto». A confermare il tutto è anche il principale quotidiano d’informazione sportiva spagnolo Marca, molto vicino al Real: «L’attaccante e il club hanno chiuso l’accordo la scorsa settimana. Lunedì e martedì, in coincidenza con la visita di Mbappé a Madrid , sono stati i giorni in cui tutto è diventato chiaro e ogni dubbio che potesse sussistere è stato chiarito. José Ángel Sánchez , direttore generale del Real Madrid, ha preso il comando. L’accordo raggiunto ha garantito il sì di Mbappé , il cui entourage ha chiesto ancora una volta prudenza fino alla fine degli impegni con il Psg».

Già nell’agosto 2021 le trattative del Real Madrid per Kylian Mbappè erano state serratissime. L’offerta ai tempi fu di 160 milioni più 10 di bonus. La richiesta del Paris Saint Germain era stato di 200 milioni. Poi nulla di fatto. Ora la squadra di Carlo Ancelotti giocherà la finale di Champions League contro il Liverpool il prossimo 28 maggio. Se le indiscrezioni fossero confermate, Mbappé potrebbe a breve essere un giocatore del Real.

