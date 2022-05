L’annuncio della Svezia: «Faremo domanda per entrare nella Nato»

La Svezia chiederà ufficialmente l’adesione alla Nato. Lo ha annunciato oggi, 16 maggio, la premier Magdalena Andersson. Ieri era arrivato il via libera del principale partito del Paese, i socialdemocratici, e si attendeva per oggi il parere del governo. «Il governo ha deciso di informare la Nato del desiderio della Svezia di diventare membro dell’Alleanza», ha detto Andersson in conferenza stampa. La domanda per entrare nell’Alleanza potrebbe essere presentata già domani, 17 maggio. Ieri c’era stata la conferma anche da parte della Finlandia. L’ingresso dei due Paesi nella Nato è stato al centro del vertice informale dei ministri degli Esteri tenutosi a Berlino, con Ankara che ha avanzato diversi dubbi legati alla tolleranza di Stoccolma e Helsinki nei confronti del Pkk – il partito dei lavoratori considerato organizzazione terroristica dal governo della Turchia.

Leggi anche: