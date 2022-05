La Svezia firma la domanda per l’adesione alla Nato

La ministra degli Esteri svedese Ann Linde ha firmato questa mattina la domanda di adesione della Svezia alla Nato: lo riporta la Cnn. La firma rappresenta il passo formale di Stoccolma verso l’ingresso nell’Alleanza. In mattinata l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell aveva detto che le resistenze della Turchia sarebbero state superate: «Sono sicuro che la Svezia e la Finlandia nella loro richiesta di adesione alla Nato riceveranno un forte sostegno da tutti i Paesi Ue perché ciò aumenta la sicurezza e ci rende più forti». Sulla posizione della Turchia su Svezia e Finlandia, Borrell ha detto che «il Consiglio Atlantico supporterà il più possibile» l’adesione dei due Paesi e «so che la Turchia ha avanzato qualche obiezione ma la Nato sarà in grado di superarle».

Leggi anche: