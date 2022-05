La Turchia: «Non chiuderemo le porte all’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato»

La Turchia non chiuderà le porte all’adesione di Svezia e Finlandia nella Nato. A farlo sapere è stato il portavoce del presidente Recep Tayyp Erdogan, Ibrahim Kalin, citato dall’agenzia di stampa Reuters. Kalin ha però posto delle condizioni e cioè «negoziati con i Paesi nordici» e un giro di vite «sulle attività terroristiche ospitate soprattutto a Stoccolma». Poche ore fa il presidente Erdogan aveva detto che l’adesione di Finlandia e Svezia sarebbe stato un «errore», «perché sono la patria di molte organizzazioni terroristiche». Oggi il portavoce del ministro e massimo consigliere nella politica estera sembra ammorbidire i toni. Nell’intervista all’agenzia di stampa britannica Kalin ha spiegato: «Non stiamo chiudendo la porta. Ma fondamentalmente stiamo sollevando questo problema come una questione di sicurezza nazionale per la Turchia».

«Paesi scandinavi foresterie di terroristi»

In passato la Turchia ha ripetutamente criticato la Svezia e altri Paesi dell’Europa occidentale per la gestione di organizzazioni ritenute da Ankara come terroristiche, inclusi i gruppi militanti curdi Pkk, Ypg, e i seguaci di Fethullah Gulen. «Non vogliamo ripetere errori come l’adesione alla Nato della Grecia. Inoltre, i paesi scandinavi sono foresterie per organizzazioni terroristiche», aveva aggiunto Erdogan poche ore fa.

