Ucraina, Gelmini contro Berlusconi sull’invio di armi a Kiev: «Spero sia stato frainteso: se è cambiata la linea ce lo dica»

La ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, ex capogruppo di Forza Italia alla Camera, si è detta sorpresa per le parole di Silvio Berlusconi sull’Ucraina. «Non posso credere che il presidente Berlusconi abbia detto quelle parole. Immagino sia stato frainteso». Il riferimento alle posizioni critiche espresse dall’ex Cav sull’invio di artiglieria pesante a Kiev dall’Italia («Adesso, dopo le armi leggere mi hanno detto che gli mandiamo carri armati e cannoni pesanti. Lasciamo perdere»). Tra le altre cose, Berlusconi ha anche criticato il comportamento di Joe Biden e del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg nella gestione della crisi con Mosca. «Siamo un movimento politico filo atlantista, europeista e ci siamo chiamati in passato “Popolo della libertà”», ha detto Gelmini. «Ma la libertà non può valere solo per noi: è un bene indivisibile, come ci ha insegnato proprio Berlusconi, e oggi è la libertà per la quale lottano gli ucraini. Se è cambiata la linea qualcuno dovrebbe dircelo».

Immagine di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

