Evacuazioni dalla Azovstal, i filorussi: «I comandanti ucraini ancora dentro». Il Cremlino: «Fuori vivi solo se si arrendono» – Il video

Secondo il ministero della Difesa russo si sarebbero arresi finora quasi 1000 soldati ucraini che erano dentro l’acciaieria. Ma Kiev sostiene che ci sono ancora diverse persone da portare in salvo

Sarebbe ancora in corso l’evacuazione dei soldati ucraini dall’acciaieria Azovstal a Mariupol, dove non sarebbero ancora usciti i comandanti più alti in grado del battaglione Azov e dei marines ucraini. Lo riporta l’agenzia russa Tass che cita il capo dell’autoproclamata Repubblica di Donetsk, Denis Pushilin. Secondo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, i soldati rimasti all’interno dei cunicoli dell’acciaieria possono uscire vivi «solo se depongono le armi e si arrendono». Peskov ha poi ribadito che da parte Ucraina pare ancora mancare «la volontà di riavviare davvero i colloqui di pace».

I soldati evacuati da lunedì 16 maggio

Finora dall’acciaieria Azovstal sarebbero stati evacuati quasi mille soldati, secondo il bilancio di oggi del ministero della Difesa russo. Nelle ultime 24 ore si sarebbero arresi 694 soldati, di cui 29 feriti. Dallo scorso lunedì 16 maggio, sarebbero stati 959 i soldati fatti evacuare, di cui 80 feriti. La vice ministra della Difesa ucraina, Hanna Maliar, ancora questa mattina ha detto alla Bbc che nell’acciaieria c’erano ancora «molte persone» per le quali «continuiamo a negoziare e farle uscire». Maliar ha ribadito che l’operazione di salvataggio potrà considerarsi conclusa solo quando tutti i soldati ucraini saranno portati fuori dall’impianto, e sopratutto «sotto il controllo ucraino».

Leggi anche: