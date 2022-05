I missili Brimstone britannici fanno esplodere due carri armati russi in Ucraina – Il video

In questo filmato rilasciato dalle forze armate ucraine si vedono in azione i missili Brimstone donati dal Regno Unito a Kiev. Il filmato girato da un drone mostra due missili che colpiscono due carri armati russi in rapida successione, distruggendoli. L’operazione è stata eseguita da forze speciali addestrate per usare le armi di Londra. Il Brimstone è un missile terra-aria o terra-terra sviluppato dalla Royal Air Force proprio per l’utilizzo contro veicoli blindati o carri armati. Colpisce il bersaglio dopo il lancio utilizzando il puntamento autonomo. Ciascuno dei missili costa 175 mila sterline.

Leggi anche: