Biden: se la Cina invade Taiwan useremo la forza militare. La replica di Pechino: gioca con il fuoco

Gli Stati Uniti sono pronti a difendere Taiwan in caso di invasione da parte della Cina. Lo ha detto oggi il presidente Usa Joe Biden in conferenza stampa a Tokyo, facendo capire che la risposta che il mondo sta dando alla crisi in Ucraina è anche un monito nei confronti di Pechino, in caso pensasse d’invadere Taiwan. Il presidente ha aggiunto che non pensa che l’invasione ci sarà, ma ha sottolineato che la Cina sta «giocando con il fuoco». La replica di Pechino non ha tardato. Un portavoce del ministero degli Esteri cinese ha sottolineato che gli Usa non dovrebbero difendere l’indipendenza dell’isola ‘ribelle’ e ha aggiunto che la Cina intraprenderà azioni ferme per salvaguardare la sua sovranità e i suoi interessi. Alla domanda sulla disponibilità americana a essere coinvolti militarmente contro un tentativo cinese di prendere con la forza il controllo di Taipei, Biden ha replicato: «Sì. Questo è un impegno che abbiamo preso».

Il presidente ha ricordato che gli Usa sono per il rispetto della «politica della ‘Unica Cina’, l’abbiamo firmata, ma questo non vuol dire che la Cina può prendere Taiwan con la forza», aggiungendo che Pechino, sulla vicenda, «sta flirtando con il pericolo». L’idea che Taiwan possa essere presa con la forza è «semplicemente inappropriata» e sarà «un’altra azione simile a quella avvenuta in Ucraina» da parte della Russia, ha continuato Biden. La posizione Usa riflette le crescenti preoccupazioni per l’assertività della Cina nella regione, inclusa Taiwan, che Pechino considera come suo territorio da riunificare anche con la forza, se necessario. Il governo americano ha mantenuto la “ambiguità strategica” sull’uso della forza militare in risposta a un attacco cinese contro Taipei, adottata dopo che Washington ha trasferito il riconoscimento diplomatico da Taipei a Pechino nel 1979, con i legami Usa-Taiwan che sono diventati ufficiosi.

Leggi anche: