Spagna, treno circondato da un incendio: panico tra i passeggeri – Il video

Panico in Spagna su un treno diretto da Madrid a Ferrol. Lungo l’autostrada nazionale N-631 all’altezza di Losacio, in provincia di Zamora (Castiglia a León), è scoppiato un incendio ben visibile dai finestrini dei vagoni, come mostra il video girato da una persona che si trovava a bordo e ha ripreso il nervosismo dilagante tra i passeggeri. Tra Madrid e la Galizia il traffico è stato sospeso dalle 9:45 circa. In particolare, secondo la Giunta di Castiglia a León, l’interruzione ha riguardato il tratto Zamora-Sanabria. È stata sospesa la circolazione anche tra Moreruela de Tábara e Litos. Poi il treno ha ripreso a viaggiare. Francisco Seoane Pérez, esperto di comunicazione politica presso l’Università Carlos III, viaggiava in uno dei vagoni che transitava in prossimità delle fiamme e ha ripreso la scena con il cellulare. Seoane, che era diretto a Betanzos, ha detto a elDiario.es che il suo treno sarebbe stato l’ultimo a transitare prima del blocco della circolazione sui binari.

«Il fuoco si stava avvicinando da entrambi i lati della strada», ha riferito Soane. «Il vento ha fatto sì che si propagasse». «Ci siamo fermati pochi minuti e abbiamo proseguito a passo lento fino a quando non siamo usciti dal pericolo», ha aggiunto. Intorno a mezzogiorno, l’azienda pubblica spagnola Renfe ha riferito dell’istituzione di «un piano di trasporto alternativo su strada tra Zamora e Sanabria per i passeggeri a bordo di treni che fossero interessati».

