Crisi di governo, Di Maio all’assemblea Ipf: «Il direttivo M5s alla Camera voterà la fiducia»

Luigi Di Maio ha riunito i gruppi parlamentari di Insieme per il Futuro in vista del voto di fiducia in Parlamento sul governo Draghi previsto per domani, 20 luglio. «Il direttivo della Camera del gruppo M5s ha espresso la volontà di votare la fiducia al governo Draghi, al di là della volontà dei vertici», ha detto il ministro degli Esteri durante l’assemblea. Il riferimento è alla cosiddetta operazione Crippa, dal nome del capogruppo alla Camera M5s che sta mettendo insieme una lista di deputati pronti a tradire la linea di Conte. Secondo Di Maio quindi, oltre a Crippa, tra i nomi ci sarebbero anche quelli degli altri membri del direttivo: Alessandra Carbonaro, Francesca Galizia, Nicola Provenza, Maria Soave Alemanno ed Elisa Tripodi. Di Maio l’ha definito «un fatto politico clamoroso», insieme alle manifestazioni e agli attestati di supporto al governo «arrivati da oltre 1.600 sindaci, dalla società civile, dagli imprenditori, dalla comunità finanziaria e da quella internazionale». Su Conte, ha detto: «Ha già deciso che la linea del partito sarà quella di non votare la fiducia. Conte sta scommettendo sul voto anticipato, ma sarebbe un ulteriore crollo nei sondaggi».

Immagine di copertina: ANSA/ALESSANDRO DI MEO

