Elena Vallortigara vince il bronzo nel salto in alto ai Mondiali di Atletica in Oregon – Il video

Elena Vallortigara vince la medaglia di bronzo nel salto in alto ai Mondiali di Atletica di Eugene in Oregon. Vallortigara, già campionessa italiana assoluta della disciplina, ha saltato due metri al primo tentativo in una gara quasi senza errori. La trentenne di Schio è arrivata al terzo posto: medaglia d’oro per l’australiana Eleanor Patterson (2.02 al primo tentativo), argento per l’ucraina Jaroslava Mahuchikh, (2.02 al secondo tentativo). Vallortigara è la quarta italiana a vincere una medaglia nel salto in alto ai mondiali. Antonietta Di Martino aveva vinto l’argento a Osaka nel 2007, il bronzo a Berlino 2009 e a Daegu 2011.

