Il rapper Rhove risponde alle critiche nell’ultimo live: «Balliamo per i Pinguini del ca**o» – Il video

Al grido: «Balliamo per i Pinguini del ca**o» è riuscito a far saltare tutto il locale. Continua il dissing tra il Rhove e i Pinguini tattici nucleari, che si è spostato dai social ai palchi estivi. Il rapper milanese, reduce dal live di Ferrara dove aveva deciso di abbandonare il concerto prima della fine perché nessuno ballava, ha voluto rispondere al gruppo pop bergamasco che aveva criticato quella sua decisione. «Ci è capitato di vedere video aberranti di cantanti che sul palco insultano il proprio pubblico perché non canta o non salta. Mo’ chi glielo spiega che farli cantare e saltare è compito loro?» avevano scritto su Instagram. Critica poi condivisa anche dall’ultimo vincitore di Sanremo, Mahmood, che dal palco di San Severino (Macerata) ha chiesto ai presenti: «Se la gente non si muove è colpa di chi sta sul palco, no?». Sentite le critiche, Rhove ha quindi voluto rispondere facendo scatenare il proprio pubblico nell’ultimo live condendolo con un altro po’ di dissing.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: