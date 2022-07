Mondiali di scherma al Cairo, oro nel fioretto per l’Italia: trionfo delle azzurre contro gli Usa

Dopo i tre argenti e i due bronzi, arriva la prima medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di scherma in corso al Cairo, in Egitto. Le azzurre Alice Volpi, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Arianna Errigo, che ha già conquistato un argento nell’individuale femminile, hanno trionfato sugli Stati Uniti, dominando la sfida con il punteggio di 45-27. Terzo il Giappone, che ha battuto l’Ungheria 45-30.

Immagine di copertina: foto di @Federscherma

