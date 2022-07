L’accordo del grano prova a partire, apre in Turchia il centro Onu per i corridoi. Kiev esulta: «I porti tornano a lavorare»

Primi passi del patto firmato in Turchia, mentre dal Cremlino continuano ad arrivare minacce di sospendere le esportazioni del frumento ucraino, se non verranno sbloccate anche le esportazioni agricole russe

Sarebbe ripresa l’attività nei porti ucraini che «tornano a lavorare», secondo la Marina di Kiev che confermerebbe il riavvio delle esportazioni di grano ucraino finora bloccato dallo scorso 24 febbraio, giorno dell’invasione russa. Dopo l’accordo firmato in Turchia in forma separata tra Kiev e Mosca, il patto mediato da Erdogan e dall’Onu muove i primi passi concreti, con l’apertura di un centro di coordinamento sui corridoi sicuri sul Mar Nero, attraverso cui sarà garantita l’esportazione del frumento ucraino. Il centro avrà sede nel campus dell’Università della Difesa nazionale turca. Le operazione dovrebbero partire in tempi brevi, in base ai dettagli che saranno stabiliti dal vertice di oggi tra quattro delegati russi, tre ucraini e tre delle Nazioni Unite proprio a Istanbul.

Le minacce russe

Sull’accordo del grano pesa comunque la linea dura del Cremlino, da cui sono partite ripetute minacce di sospendere le esportazioni nel caso in cui non venissero accolte le richieste avanzate dal governo russo. L’ultima appena oggi è arrivata dal viceministro della Difesa russo, che ha ribadito come Mosca si aspetti che vengano meno le restrizioni sulle esportazioni agricole russe, così da permettere che l’accordo sul grano non venga interrotto.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: