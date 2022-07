Torino, la lite tra Juric e Vagnati tra parolacce e rissa sfiorata: «Testa di minchia» – Il video

Una lite clamorosa e violenta tra l’allenatore del Torino Ivan Juric e il direttore sportivo Davide Vagnati. La rissa sfiorata va in scena nel ritiro granata, come mostra un video pubblicato sui social network. I due si insultano e vengono quasi alle mani, fino a che non vengono provvidenzialmente divisi da una terza persona presente nel parcheggio. «Non mi alzi la voce», urla Vagnati tra insulti reciproci. E ancora: «Io ti rispetto sempre, testa di minchia», aggiunge il Ds. «Abbi rispetto di chi ti difende sempre davanti a quella testa di c….», aggiunge Vagnati: la frase potrebbe riferirsi al presidente Urbano Cairo. «Vai a lavorare», dice invece Juric. E ancora: «Vai a cag… vattene a fanc…». Il contesto potrebbe essere quello del calciomercato: la delusione di Juric sarebbe dovuta al fatto che nonostante la cessione di Bremer il Torino sia indietro nell’acquisto dei calciatori a due settimane dall’inizio del campionato.

