Conte: «Draghi? Siamo increduli, voleva andare via lui. Oggi la soluzione sulle deroghe ai due mandati»

Sui due mandati la soluzione arriverà in giornata. Mentre Mario Draghi lo ha deluso perché voleva andar via. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, in diretta a Rtl 102.5 inaugura la sua campagna elettorale. E dice anche che con il Partito Democratico di avere rapporti «non se ne parla». La prima risposta è sulle deroghe: «La soluzione arriverà in giornata. Stiamo completando le valutazioni interne», dice l’ex Avvocato del Popolo. Con il Partito Democratico Conte non esclude un dialogo in futuro, ma non adesso: «Non ci sono possibilità di rapporti con il Pd. Che rapporti si possono avere con una forza politica che sta chiudendo accordi con Brunetta, Gelmini, Renzi e Calenda? Questa è un’ammucchiata».

Poi torna sulla caduta del governo: «Noi non abbiamo voluto la crisi. Abbiamo posto dei temi urgenti, occorreva un’azione di governo molto incisiva. Siamo rimasti increduli rispetto a Draghi che ha dimostrato la volontà di andare via». E ancora: «Noi abbiamo una precisa responsabilità nei confronti dei cittadini: l’impegno a realizzare dei programmi, costi quel che costi», ha affermato l’ex premier. «In 18 mesi abbiamo dovuto difenderci in tutti i modi dagli attacchi, anche quelli sul Superbonus. Il senso di responsabilità è nei confronti dei cittadini», ha sottolineato l’ex premier.

Quanto a Di Maio, secondo Conte «ha abiurato ai principi e ai valori del Movimento. L’ultima domanda è sul suo nome nel simbolo del M5s. E anche qui la risposta è interlocutoria: nel contrassegno «ci sarà una stemma bellissimo con scritto M5S 2050, lasciateci lavorare…».

