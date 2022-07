Berlusconi al telefono con l’ambasciatore russo: «Mi ha spiegato che l’Ucraina voleva attaccare la Russia»

Anche Silvio Berlusconi partecipa alla russificazione della campagna elettorale italiana. E lo fa raccontando di aver parlato qualche giorno fa con l’ambasciatore russo a Roma Sergey Razov. Il quale gli avrebbe detto che l’Ucraina voleva attaccare la Russia. Tutto è successo mercoledì 13 luglio, secondo un retroscena di Repubblica. «Ho parlato con l’ambasciatore russo in Italia Razov. Mi ha spiegato le loro ragioni, cosa ha fatto Zelensky». Di più: «Mi ha raccontato che è stata l’Ucraina a provocare ventimila vittime nelle zone contese. E che l’invasione era necessaria perché il rischio era che l’Ucraina attaccasse la Russia», avrebbe confidato il Cav ad alcuni big di Forza Italia a Villa Grande.

Come ricorda anche Tommaso Ciriaco, non è la prima volta che Berlusconi pronuncia parole ambigue sulla Russia. Il suo rapporto con Putin è antico e consolidato. Il 24 febbraio, giorno dell’inizio dell’offensiva russa in Ucraina, il Cavaliere è rimasto in silenzio. Poi, nel maggio scorso a Napoli durante un evento di Forza Italia Berlusconi è andato all’attacco: «L’Europa deve fare una proposta di pace cercando di far accogliere agli ucraini le domande di Putin. Inviare armi significa essere cobelligeranti». Poi aveva rettificato. Ora deve averci di nuovo ripensato.

