Banca Intesa, un contributo di 500 euro a tutti i dipendenti del gruppo (tranne i manager)

Un contributo di 500 euro una tantum ai dipendenti contro il carovita. Lo ha annunciato l’amministratore delegato di Banca Intesa Carlo Messina nella conferenza stampa in cui ha commentato i risultati della trimestrale dell’istituto di credito. «Il quadro economico è segnato dal notevole incremento dell’inflazione che già a inizio anno mostrava le prime evidenze – e dal conseguente aumento delle difficoltà sociali», ha premesso. «Per questa ragione abbiamo deciso di destinare a tutte le nostre persone in Italia e all’estero – eccetto chi ha funzione di dirigente o equivalente – un contributo economico straordinario di circa 500 euro, per un ammontare complessivo di circa 50 milioni di euro a favore di 82.000 persone del nostro Gruppo». Al contempo, ha aggiunto Messina, «proseguiamo nel sostegno a favore della popolazione ucraina, grazie alla donazione di 10 milioni di euro decisa all’indomani dello scoppiare del conflitto, con iniziative significative di carattere umanitario. La nostra vicinanza alle persone della Pravex Bank è stata resa possibile dai numerosi colleghi che hanno attivato delle iniziative di accoglienza in Italia e nei Paesi confinanti dove siamo presenti».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: