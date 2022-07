No! Questa nella foto non è Diana, la bambina lasciata sola e deceduta a Milano

Da qualche giorno circolano delle foto attribuite alla piccola Diana, la bambina morta in casa abbandonata dalla madre Alessia Pifferi. L’immagine viene riportata con la scritta «Riposa in pace», accompagnata dal commento degli autori del post sulla vicenda. Non si tratta di Diana, ma di un’altra bambina che oggi sarebbe più grande di lei.

Riportiamo un post di esempio dove viene condivisa l'immagine attribuita alla piccola Diana

