Usa, 25 morti per le alluvioni in Kentucky. Il governatore: «La ricerca delle vittime durerà settimane» – Il video

Sono 25, tra cui almeno sei bambini, le vittime accertate delle violente alluvioni che si sono abbattute sul Kentucky (Usa) a partire dalla notte tra il 28 e il 29 luglio. Il bilancio aumenta di ora in ora e il governatore dello Stato Andy Beshear teme potrebbero volerci settimane per trovare tutte le vittime: «Ci sono ancora tantissimi dispersi. Da tutto ciò che abbiamo visto, potremmo aggiornare il conteggio di quanti ne abbiamo persi solo nelle prossime settimane. In alcune di queste aree è difficile sapere esattamente quante persone c’erano», ha detto, definendo il disastro «il peggiore nella storia del Kentucky». La zona colpita dal maltempo, che da giorni si abbatte sull’area sud-orientale degli Stati Uniti (la situazione è critica ma sotto controllo in Nevada e Las Vegas in particolare, dove alcuni casinò si sono allagati), è una delle più povere del Paese. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato lo stato d’emergenza nello Stato, dando ordine di inviare aiuti e stanziando fondi federali per sostenere i governi locali nella gestione dell’emergenza e nella ricostruzione post disastro.

