Attraversano i binari a Riccione, 2 ragazze investite e uccise da un treno alta velocità

Due ragazze sono morte dopo essere state investite da un treno ad alta velocità che transitava alla stazione di Riccione, in provincia di Rimini, ed era diretto verso Milano. È accaduto oggi, 31 luglio, attorno alle 7:00 del mattino. Le due giovani avrebbero attraversato i binari barcollando, secondo le prime informazioni. In seguito al tragico evento, è stato bloccato il transito ferroviario tra Rimini e Cattolica, in direzione Ancona. È stato attivato il servizio sostitutivo degli autobus. Anche Trenitalia ha confermato quanto accaduto e ha riferito, in una nota, che sono in corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria e che il traffico è ancora sospeso tra tra Pesaro e Riccione.

