Torino, l’Asl deve risarcire il dipendente No vax: «La sua sospensione è stata ingiusta»

Il giudice del lavoro del tribunale di Torino ha deciso che l’Asl deve risarcire un suo dipendente che ha sospeso dalle mansioni e dallo stipendio in quanto non vaccinato. La storia, raccontata oggi dall’edizione torinese di Repubblica, comincia a gennaio 2022. Il dipendente viene messo a riposo forzato in quanto non vaccinato. Anche se non ha contatto con i pazienti visto che il suo ruolo è quello di un amministrativo. A quel punto lui, assistito dall’avvocato Valerio Savino, chiede di essere reintegrato in servizio e un risarcimento. La sentenza, pronunciata il 20 luglio scorso dal giudice Lorenzo Audisio, gli dà ragione. Richiamandosi a un’altra decisione presa da un altro togato del tribunale di Ivrea. In quel caso a muoversi era stato un dipendente con contratto amministrativo presso l’anagrafe zootecnica.

La decisione

«Un conto è l’impiegato in attività di front office che può tenersi a distanza dagli utenti e può anche essere fisicamente separato da loro mediante barriere fisiche in plexiglas. Un altro è il medico o l’operatore sanitario che visita il paziente, gli somministra la terapia e si occupa della sua igiene personale, con un conseguente contatto prolungato e ravvicinato», ha sostenuto il giudice piemontese. Per i giudici, è la ratio, è necessario valutare le situazioni specifiche di ogni lavoratore. E nel caso del dipendente dell’Asl torinese è decisivo che il lavoratore non avesse contatti con il pubblico nello svolgimento delle sue mansioni. Il dipendente non vaccinato va allontanato dal lavoro solo se è una «fonte di rischio per quei soggetti fragili con cui deve necessariamente venire a contatto». L’Asl è stata condannata a pagargli quanto avrebbe percepito nel periodo in cui è stato «illegittimamente sospeso» con somme maggiorate degli interessi legali fino al saldo effettivo.

